Konya'da korkunç yangın! Çok acı haber: Pencereden atlayarak hayatını kaybetti, annesiyse...

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Yangın, saat 02.20 sıralarında merkez Meram ilçesi, Aşkan Mahallesi Meltemler Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin evi sarması üzerine paniğe kapılan ve pencereden atlayan kimliği henüz belirsiz bir çocuk yaşamını yitirdi.

ÇOCUĞUN ANNESİ OLDUĞU TAHMİN EDİLEN BİR KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürüp içeri girdiğinde, yaşamını yitiren çocuğun annesi olduğu tahmin edilen bir kadının cansız bedenine ulaştı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.