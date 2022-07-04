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Konya'da korkunç olay: Tartıştığı kuyumcuyu vurarak öldürdü

#Cinayet#Konya#Kuyumcu
Konyada korkunç olay: Tartıştığı kuyumcuyu vurarak öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üniversite öğrencisi Osman Y. (27), tartıştığı kuyumcu Yusuf Şahin'i (60) tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Halit Y.'nin üniversite öğrencisi olan oğlu Osman Y., yan komşuları kuyumcu Yusuf Şahin'in iş yerine gitti. Burada taraflar tartıştı. Tartışmanın ardından dükkanlarına geri dönen Osman Y., bir süre sonra tekrar komşu iş yerine gitti, yanındaki tabanca ile Şahin'e kurşun yağdırdı. Şahin kanlar içinde yere yığıldı, Osman Y. ise kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Yusuf Şahin, hayatını kaybetti.

Konyada korkunç olay: Tartıştığı kuyumcuyu vurarak öldürdü

Şahin'in cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan Osman Y. de polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Cinayet#Konya#Kuyumcu

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