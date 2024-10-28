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Konya'da korkunç olay! Mesai arkadaşını inşaatın 3'üncü katından atarak öldürdü

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#Konya#Çumra#Cinayet
Konyada korkunç olay Mesai arkadaşını inşaatın 3üncü katından atarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 14:58

Konya'nın Çumra ilçesinde, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan arkadaşı Manaf K. tarafından çalıştıkları inşaatın 3'üncü katından atılan 20 yaşındaki Hasip Asuri hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Manaf K. yakalanarak tutuklandı.

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Olay, Meydan Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde meydana geldi. Çalıştıkları inşaatta Manaf K. ile Hasip Asuri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Manaf K., Hasip Asuri'yi inşaatın 3'üncü katından attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Asuri, ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Asuri, yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Kaçan Manaf K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Manaf K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Konya#Çumra#Cinayet

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