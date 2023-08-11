Konya'da korkunç olay: İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi... Kedisini öldürdü

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Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki yüksek gerilim hattının olduğu direğe çıkan bir kadının olduğu ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri ise isminin Songül Ö. (31) olduğunu öğrendiği kadının atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı, hat üzerindeki elektrik akımı kesildi.

KEDİSİNİ SEPETTEN ATARAK ÖLDÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat boyunca çıktığı yüksek gerilim hattı direği üzerinden çevredekilere hakaretler savuran Songül Ö., kedisinin kendisine getirilmesi halinde intihar girişiminde vazgeçeceğini söyledi.

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Bir süre sonra kedisi itfaiye ekiplerince getirilerek itfaiye aracının sepetine konularak kadına ulaştırıldı. Ardından intihar girişiminde bulunan kadın sepete alınarak aşağıya indirilmek istendi. İtfaiye sepetiyle aşağıya indirildiği sırada Songül Ö., intihardan vazgeçmek için istediği kedisini metrelerce yükseklikten aşağıya attı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İtfaiye sepetiyle indirilen Songül Ö.'ye kediyi sepetten atarak öldürdüğü çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Sedyeye alınan kadın kendini görüntüleyen gazetecilere de saldırdı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek ambulansa alınan kadın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.