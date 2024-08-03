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Konya'da korkunç olay: Cezaevinden firar edip dehşet saçtı

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#Cinayet#Firari#Konya
Konyada korkunç olay: Cezaevinden firar edip dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 11:48

Konya'nın Ilgın ilçesinde 10 gün önce cezaevinden firar eden Ferhat Dağıtan (38), eski kayınvalidesi Vesile Akgün (55) ile kayınbiraderi Erol Akgün’ü (20) tabancayla öldürüp, kaçtı.

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Olay, dün Ilgın ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Akşehir Cezaevi’nden 10 gün önce firar ettiği öğrenilen Ferhat Dağıtan, eski kayınvalidesi Vesile Akgün’ün evine gitti. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Dağıtan, yanında taşıdığı tabancayla Vesile Akgün ve kayınbiraderi Erol Akgün’e tabancayla ateş etti. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Vesile ve Erol Akgün’ün cenazeleri, otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli Ferhat Dağıtan’ı yakalamak için çalışma başlattı.

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#Cinayet#Firari#Konya

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