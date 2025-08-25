×
Konya'da korkunç olay! Baba oğul otomobile binerken öldürüldü

#Konya#Cinayet#Mehmet Koçyiğit
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 12:53

Konya'da evden çıkıp otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit (33) ile oğlu Servet Koçyiğit (11) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

