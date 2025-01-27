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Konya'da korkunç olay! Aile içi kavga ihbarına giden polis dehşet veren manzarayla karşılaştı

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#Konya#112 Acil Çağrı Merkezi#Polis
Konyada korkunç olay Aile içi kavga ihbarına giden polis dehşet veren manzarayla karşılaştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 22:11

Konya'da aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri evde aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen 4 kişinin ölümüyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi.

Binada oturan apartman sakinleri gürültü ve silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Eve giren ekipler, aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun tabanca ile vurulduğunu belirledi.

Olay yeri incele ekipleri evde inceleme yaparken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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#Konya#112 Acil Çağrı Merkezi#Polis

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