Konya'da korkunç olay! 7 yaşındaki oğlunun yanında katledildi

Olay, Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki oğlu ile birlikte üç tekerlekli elektrikli bisikletle tarladan evlerine dönmekte olan Mahmut Vurulmaz (38), kendilerini takip eden husumetlilerinin aracıyla çarpıştı.

ÖNCE DARBETTİLER SONRA SİLAHLA VURDULAR

Devrilen elektrikli bisikletten savrularak yaralanan Mahmut Vurulmaz, daha sonra kazaya karıştığı kişilerin saldırısına uğradı. Darbedilen Vurulmaz, kendisine saldıran şahıslardan birisi tarafından tabancayla vurarak ağır yaralandı. Hüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Vurulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet olayının ardından çalışma başlatan Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmut Vurulmaz’ı silahla vurarak olay yerinden kaçan 3 zanlıyı kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan cinayet zanlılarının Vurulmaz’ın yakınları olduğu ve uzun süredir aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.