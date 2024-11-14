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Konya'da korkunç kazada iki can kaybı

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#Konya#Trafik#Kaza
Konyada korkunç kazada iki can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 17:45

KONYA'da Bağrıkurt mevkisinde tanker ile kamyonun çarptığı kazada sürücüler Recep Senirli ile Hamit Bahşiş hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Bağrıkurt mevkisinde meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyreden Recep Senirli yönetimindeki 42 ASH 729 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Tanker bu sırada karşı yönden gelen Hamit Bahşiş'in kullandığı 42 GSB 36 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ekipler, 2 sürücünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Konya#Trafik#Kaza

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