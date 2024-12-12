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Konya'da korkunç kazada 3 can kaybı

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#Konya#Trafik#Kaza
Konyada korkunç kazada 3 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 16:58

Konya- Ankara kara yolunda takla atan otomobildeki 3 kişi öldü. Otomobilin ibresinin 130 kilometrede takılı olduğu belirledi.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Fahrettin Yavuz’un kontrolünü yitirdiği 34 TC 1138 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Fahrettin Yavuz ve yanındaki Ekrem Taşkıran ile Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada ekipler, aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğunu tespit etti.

Konyada korkunç kazada 3 can kaybı

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

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#Konya#Trafik#Kaza

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