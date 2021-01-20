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Gündem
Atilla ATMACA/DHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Konya'da korkunç kaza! TIR hurdaya döndü, sürücü öldü

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Konya'da korkunç kaza! TIR hurdaya döndü, sürücü öldü
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Konya'nın Ereğli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarpan iplik yüklü TIR'ın şoförü Orhan Gündüz feci şekilde can verdi.

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  • Konya TIR kazası Ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü...
  • Konya TIR kazası Ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü...
  • Konya TIR kazası Ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü...
  • Konya TIR kazası Ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarpan iplik yüklü TIR'ın şoförü Orhan Gündüz (55), yaşamını yitirdi. Kazada TIR'ın ön kısmı, hurdaya döndü. 

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Adana- Aksaray yolunda, Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Orhan Gündüz yönetimindeki 27 R 3854 plakalı iplik yüklü TIR, Turgay Kale'nin (35) kullandığı 42 YT 920  plakalı pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen TIR'ın şoförü Orhan Gündüz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Gündüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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