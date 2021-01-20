Konya'da korkunç kaza! TIR hurdaya döndü, sürücü öldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarpan iplik yüklü TIR'ın şoförü Orhan Gündüz feci şekilde can verdi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarpan iplik yüklü TIR'ın şoförü Orhan Gündüz (55), yaşamını yitirdi. Kazada TIR'ın ön kısmı, hurdaya döndü.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Adana- Aksaray yolunda, Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Orhan Gündüz yönetimindeki 27 R 3854 plakalı iplik yüklü TIR, Turgay Kale'nin (35) kullandığı 42 YT 920 plakalı pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen TIR'ın şoförü Orhan Gündüz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Gündüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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