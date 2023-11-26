Konya’da korkunç kaza! Minibüs refüje çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

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Kaza, saat 22.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 49 AAC 437 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs refüje çarptıktan sonra savrularak ağaçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Muharrem Aknur, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Saim Aknur (41), kızı Yaren Aknur (12), Nurten Çiftçi (46), Marifet Azat (45) oğlu Yiğit Uğur Azat (4) ve Cemal Çıplak (72), ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaren Aknur (12) ve Yiğit Uğur Azat (4) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.