Konya'da korkunç kaza! Asit tankeri devrildi: 1 can kaybı

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Kaza, Ereğli-Karapınar kara yolu İpekçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Demir (34) idaresindeki 27 HB 048 plakalı asit dolu tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, boşalan asit ve yükselen duman nedeniyle tankere bir süre müdahalede bulunamadı. AFAD ekiplerinin de sevk edildiği kazada yapılan incelemede sürücü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.