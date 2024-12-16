×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da korkunç kaza! Asit tankeri devrildi: 1 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Kaza#Trafik
Konyada korkunç kaza Asit tankeri devrildi: 1 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 11:11

Konya'nın Karapınar ilçesinde asit dolu tankerin devrilmesi sonucu sürücü Oktay Demir (34) yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Kaza, Ereğli-Karapınar kara yolu İpekçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Demir (34) idaresindeki 27 HB 048 plakalı asit dolu tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, boşalan asit ve yükselen duman nedeniyle tankere bir süre müdahalede bulunamadı. AFAD ekiplerinin de sevk edildiği kazada yapılan incelemede sürücü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!