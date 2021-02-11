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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 01:04 | Son Güncelleme:

Konya'da korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı

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Konya'da korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 KH 911 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunun 28. kilometresinde Merdivenli mevkisinde, aynı yönde giden Mustafa U'nun kullandığı 06 EV 8433 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobilde bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 3 erkek, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan biri kadın, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobilde bulunanların Suriye uyruklu olduğu kaydedildi.

Yaralılar, Konya ve Karapınar'daki hastanelere sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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