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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 20:52 | Son Güncelleme:

Konya'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

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Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Musa Keser idaresindeki 58 AD 740 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde, sollamaya çalıştığı Mustafa Özbek (31) yönetimindeki 42 EA 993 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, Keser'in kullandığı araçtaki Abdullah Bircan (28), Muhteşem Akalın (41) ve Menekşe Keser (51) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü Keser, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

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