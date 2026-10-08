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Konya'da korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

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#Konya#Hüyük#Trafik Kazası
Konyada korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 12:22

Konya’nın Hüyük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Beyşehir-Hüyük Kara yolunun 17. kilometresi, Yelten mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde bulunan 59 ALU 195 plakalı hafif ticari araç ile 59 AJT 256 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Konyada korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar sağlık görevlerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konyada korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

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#Konya#Hüyük#Trafik Kazası

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