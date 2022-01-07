Konya'da korkunç kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri sonrası altında ilk tepkiKritik veri sonrası altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Trabzonsporun golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı Alexander Sörlothu geçtiTrabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı! Alexander Sörloth'u geçti#Andreas Cornelius
Kentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı 24:00 sonrası için flaş kararKentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı! 24:00 sonrası için flaş karar#Koronavirüs
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyinBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyin#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Doktora çirkin saldırı Sebebi pes dedirttiDoktora çirkin saldırı! Sebebi 'pes' dedirtti#Doktor
Bakan Kurum duyurdu: Evler 2-3 ay içerisinde teslim edilecekBakan Kurum duyurdu: Evler 2-3 ay içerisinde teslim edilecek#Murat Kurum
Canlı | Trabzonda net fırsat kaçtı Skor...Canlı | Trabzon'da net fırsat kaçtı! Skor...#Trabzonspor
Hayat adeta felç oldu Peş peşe uyarılar: Bomba kasırgasına dönüşebilir...Hayat adeta felç oldu! Peş peşe uyarılar: Bomba kasırgasına dönüşebilir...#ABD
Adem Ljajicle anlaşma sağlandı Beşiktaş ile buraya kadar...Adem Ljajic'le anlaşma sağlandı! Beşiktaş ile buraya kadar...#Transfer
Kazakistanda gerilim tırmanıyor Vurun emri verildi...Kazakistan'da gerilim tırmanıyor! 'Vurun' emri verildi...#Kazakistan
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir TürkiyeEmine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye#Emine Erdoğan
AK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti O küfürbaz yakalandıAK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti! O küfürbaz yakalandı#Erhan Göçmez
İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı Ligin ayarını bozan takım ve hoca...İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı! Ligin ayarını bozan takım ve hoca...#Konyaspor
Şeffaf elbise Buckinghama giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyorŞeffaf elbise Buckingham'a giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyor#Kate Middleton
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da korkunç kaza! 2 ölü, 3 yaralı

#Trafik Kazası#KONYA#HASTANE
Konyada korkunç kaza 2 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Taraşçı Mahallesi yakınlarında meydana  geldi. Erhan Dağlı yönetimindeki 42 AFT 878 plakalı otomobil, Hüseyin Güzel yönetimindeki 42 AHS 126 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Erhan Dağlı ve yanında yolcu olarak bulunan kayınvalidesi Vahide Candan olay yerinde hayatını kaybederken, Ayşe Dağlı yaralandı. Kamyonettin sürücüsü Hüseyin Güzel ve Kadir Ceylan da yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#KONYA#HASTANE

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat