MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da korkunç iddia! Gözaltına alındı
GeriGündem Konya'da korkunç iddia! Gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 25.05.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Konya'da korkunç iddia! Gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da korkunç iddia! Gözaltına alındı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçisi Zekiye T., ‘Çocuğunu kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şanlıurfa'da oturan Zekiye T.'nin geçen yıl Suriye uyruklu 'Kasım' adlı kişiyle dini nikah kıyıp birlikte yaşamaya başladığı, 8 aylık hamileyken ölü doğan bebeğini evinde sakladığı öne sürüldü.

Şanlıurfa'da oturan Zekiye T., 1 yıl önce Suriye uyruklu 'Kasım' adlı kişiyle dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Zekiye T., 8 aylık hamileyken tek başına doğum yaptı. Zekiye T., ölü doğduğu öne sürülen bebeği evinde sakladı.

Kısa süre önce yakınlarıyla tarlada çalışmak üzere Ereğli ilçesine gelen Zekiye T. hakkında, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce 4 Mayıs günü 'Çocuğunu kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ereğli'nin Kuzukuyu Mahallesi'nde olduğu belirlenen Zekiye T., dün kaldığı çadırda gözaltına alındı.

Zekiye T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi