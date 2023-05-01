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Konya'da korkunç cinayet! Her şeyi itiraf etti... 'Başka biriyle sözlendiğini duydum'

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#Ünye#Ordu#Polis
Konyada korkunç cinayet Her şeyi itiraf etti... Başka biriyle sözlendiğini duydum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 10:29

ORDU'nun Ünye ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan'ı (35) tabanca ile öldüren Merve Kuşçu (32), tutuklandı.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Kumsalda buluşan Merve Kuşçu ile sevgilisi Cengiz Pehlivan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kuşçu, çantasından çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a ateş etti. 6 kurşunla vurulan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan Kuşçu ifadesinde, "Cengiz ile son dönemlerde aramız açıktı. Başka biriyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabahcayla ateş ettim. Pişmanım" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kuşçu, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı

 

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#Ünye#Ordu#Polis

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