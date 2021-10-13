Konya'da korkuç olay! Merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Merkez Karatay ilçesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi'ndeki bir sitenin 6'ncı katında annesiyle yaşayan 16 yaşındaki Furkan Karakaya, sabah saatlerinde eğitim gördüğü çıraklık okuluna gitmek için evden çıktı.

Karakaya, bu sırada bilinmeyen bir nedenle apartmanın merdiven boşluğuna düştü.

Olaydan bir süre sonra, siteye elektrik tesisatı kontrolü yapmaya gelen görevli, apartman boşluğunda Karakaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek gözyaşı döken Karakaya'nın yakınlarını, komşuları teskin etmeye çalıştı.

Karakaya'nın cenazesi, ilk incelemenin ardından cenaze aracıyla morga gönderildi. Polis ekipleri ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.