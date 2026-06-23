×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da komşusunun otomobiline tuğlayla zarar verdi! Olay araç kamerasına yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Halil İbrahim Turan#Konya#Araç Kamerası
Konyada komşusunun otomobiline tuğlayla zarar verdi Olay araç kamerasına yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 12:32

Konya'da aracının camının ve aynasının kırıldığını fark ederek araç kamerasını inceleyen Halil İbrahim Turan, komşusu M.A.E.'nin otomobiline tuğlayla zarar verdiğini görünce polise şikayette bulundu.

Haberin Devamı

Olay, geçen çarşamba günü Meram ilçesi Havzan Mahallesi Büyükada Sokak’ta meydana geldi. Evinin bulunduğu sokağa 34 NR9740 plakalı otomobilini park eden Halil İbrahim Turan, sabah otomobiline bineceği sırada camının tuğlayla kırıldığı, aynasının parçalandığını gördü.

Konyada komşusunun otomobiline tuğlayla zarar verdi Olay araç kamerasına yansıdı

Araç kamerasını kontrol eden Turan, görüntülerde aynı sokakta oturan komşusu M.A.E.’nin saat 02.00 sıralarında otomobiline zarar verdiğini gördü. Turan polise şikayette bulundu. Halil İbrahim Turan, otomobilini tamire götürdüğünde 100 bin liralık hasar faturası çıktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Konyada komşusunun otomobiline tuğlayla zarar verdi Olay araç kamerasına yansıdı

Haberin Devamı

“BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM”

Polis tarafından gözaltına alınan komşu M.A.E. ifadesinde, "Ben işten gece geç geliyorum. Otomobili kullanan kişiyi tanımıyorum. Her gece geldiğimde yüksek sesle müzik dinleyip, alkol alıp çevreye rahatsızlık veriyorlar. Olay günü eve geldiğim sırada mahalleden bir arkadaşla karşılaştık, sohbet ediyorduk. Otomobilin içinde aynı kişiyi gördüm. Otomobilin camını açarak, ‘Sessiz olun, bağırmayın. Girin evinize’ diye bağırdı. Kendisiyle tartıştık, küfürleştik. Tartıştığım kişi evine gidince ben de gittim. Evde bir süre durduktan sonra aşağıya indim ve yerde bulduğum tuğla parçasını aracın ön camı ile sağ ön aynaya vurarak hasar verdim. Polisleri ben arayarak çağırdım. Otomobilin sahibi polislere şikayetçi olmadığını söyledi, polisler ayrıldı. Ben yaptığımdan dolayı pişmanım, bir anlık sinirle yaptım" dedi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Gözden KaçmasınÇiftçilere UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Hevsel Bahçeleri uyarısı: Lütfen anızı yakmayınÇiftçilere UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri uyarısı: Lütfen anızı yakmayınHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınYasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 193 şüpheli yakalandı, 78i tutuklandıYasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 193 şüpheli yakalandı, 78'i tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Halil İbrahim Turan#Konya#Araç Kamerası

BAKMADAN GEÇME!