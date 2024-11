Konya'da kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! Sevgiliden yüzsüz savunma: Kendi kendini yaraladı

Haberin Devamı

Hüseyin S., iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A'.yı arayarak ısrarla görüşmek istedi. Hüseyin S., görüşmeyi kabul eden S.A.'yı yanında bulunan arkadaşı Bayram T. ile birlikte öğrenci yurdundan aldı.

Bir kafede oturduktan sonra eğlence merkezine giden grup, 24 Kasım'da mekandan çıktı. Dönüş yolunda Hüseyin S., S.A.'yı otomobilde bayıltana kadar dövdü.

Hüseyin S. arkadaşı Bayram T.'yi bıraktıktan sonra dövdüğü S.A.'yı bu kez kendi evine götürüp, darbetti. Burada saatler süren şiddetin ardından Hüseyin S., S.A.'yı kaldığı yurdun önüne bırakıp kaçtı.

S.A. polise giderek şikayetçi olurken, gözaltına alınan Hüseyin S. ve arkadaşı Bayram T. suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 arkadaş, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“KENDİSİNE ALKOL ALDIRDIĞIM İÇİN PİŞMAN OLDUĞUMU SÖYLEMEK İÇİN MESAJ ATTIM”

19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı darp eden şüpheli Hüseyin S.'nin ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, S.A. ile gittikleri gece kulübünde bir konudan dolayı sinir krizi geçirdiğini, daha sonra kendi kendini bilerek yaraladığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli Hüseyin S.'nin, "S.A.'ya attığım mesaj 'pişmanım', anlamı ise, onu gece kulübüne götürerek kendisini yaralamasına üzüldüğüm, kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için bu mesajı attım" diye kendini savunduğu öğrenildi.

'SENİ DÖVE DÖVE ÖLDÜRECEĞİM'

Yaşadıklarını anlatan S.A., "Benim seninle olan konularım bitti dedim. Reddettim, onu istemediğimi söyledim. 3 gün sonra tekrar mesaj yazdı. 'Özür dilerim. Bir şeyleri tekrardan halledebilir miyim? Konuşabilir miyiz? Sana kendimi ifade etmek için her şeyi yapacağım' diye söyledi. Ben de buluşmayı kabul ettim. Yolda giderken 'Bugün de senin mutlu günün olacak. Seni döve döve öldüreceğim. Sana Öğretmenler Günü hediyesi bırakacağım' dedi. Sonrasında 'Senin bu güzelliğinden hiçbir şekilde eser kalmayacak. Bu aynaya son defa bakışın olacak' dedi. 'Bir daha hiçbir erkek seni beğenemeyecek' dedi. 'İndir beni arabadan' dedim. 'Şaka yaptım. Ben sana hiç öyle şey yapar mıyım?' dedi. Sonra kafeye gittik, eğlence merkezine gittik.

Problem yok, çiçekler alıyor. Kendini affettirmeye yönelik şeyler yapıyor. Eğlence merkezinden çıktık, yolda gidiyoruz. Sohbete dahil olmak isteyince sinirlenip, saçımı direksiyonun oraya yapıştırdı ve yumruk yumruğa dövmeye başladı. Bağırıyorum, yardım edin diye Bayram hiçbir şekilde yardım etmedi. Sonra Bayram'la birlikte araçtan indik. Hüseyin tekrar saçımdan tuttu ve beni yere yapıştırdı. Kaldırıma kafam çarptı. Uyandığımda arabanın içerisindeydim.Uyandığımda üzerimdeki kıyafetimin olmadığını gördüm. Ceketimi istedim. 'Bana bir şey verin' dedim, vermediler. Hüseyin, 'Daha bir de ceketi mi istiyorsun' deyip tekrar dövmeye devam etti. Telefonumu, cüzdanımı aldılar. Hiçbir yere gidemeyeyim diye arabayı kilitlediler. Sonra Hüseyin beni evine götüreceğini söyledi. Beni yolda döve döve bayılttı. Bir arkadaşını aradı, '15 dakikaya bir cenazemiz var. Mezar hazırlar mısın' dedi. Korkudan altıma yaptım. Uyandığımda onun evinin içindeydim" dedi.

'HER AN HER ŞEYİ YAPABİLİR'

S.A., "Kapıya yönelip, elinden kurtulmaya çalışmak isteyince Hüseyin yine dövmeye devam etti. Tabii bu süreç 7-8 saat devam etti ve sabah oldu. Hüseyin, 'Otur oturduğun yerde seni bırakmamı bekle' dedi. 'Yeter artık beni bir yere götür' dedim. Ağzım, burnun kan içindeydi. Sonra yurduma bıraktı. Bırakırken 'Polise şikayet etmeye kalkma. Benim arkam kuvvetli, eline hiçbir şey geçmez. Torpidomda 35 bin lira param vardı, onları çaldı. Kendi kendisini bu hale getirdi derim' dedi.

Daha sonra savcılığa gittim, darp raporu aldık ama savcılık serbest bıraktı. Ve şu anda hiçbir şekilde bir korumam, herhangi bir şeyim yok. Hala serbest. Her an her şeyi yapabilir" diye konuştu.

'BU KARAR VİCDANLARI DERİNDEN YARALAMIŞTIR'

S.A.'nın avukatlarından Muhammet Çağrı Türk, "Müvekkilimiz tedirgin bir haldeydi. Şikayetçi olmaktan da tedirgindi, korkuyordu. Çünkü bir gece boyunca işkenceye maruz kalmıştı. Şikayetçi olduktan sonra şüpheli ve şüphelinin ailesi tarafından işkence görmekten korkmaktaydı. Müvekkille birlikte hastaneye gittik, raporlarını aldık ve darbedildikten sonraki fotoğraflarıyla birlikte savcılığa başvurduk. Şüphelinin eylemlerinin içerisinde 4-5 farklı suçun olduğunu görmekteyiz.

Gece boyunca müvekkili tehdit etmiş, hakaretlerde bulunmuştur. Müvekkili yaralamış, gece boyunca da evinde zorla tutarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu oluşmuştur. Müvekkilin telefonu ve cüzdanına da el koyarak yağma suçunu işlemiştir. Burada bu kadar suç tipini barındıran ve gece boyunca müvekkile işkencede bulunan şüphelinin burada adli kontrol ile serbest bırakılması gerek müvekkilin gerekse toplumun vicdanını derinden yaralamıştır" dedi.

'DOSYANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

S.A.'nın avukatlarından Furkan Avcı ise "Müvekkilin gerek kanlı kıyafetleri gerek şüpheli tarafından ikrar edilen mesaj olsun, gerek darp raporu olsun, şüphelinin müvekkile karşı suç işlediği sabit olmasına rağmen adli makamlar tarafından adli kontrol kararı verilmesi karşısında müvekkilimizin hukuki mücadelesinde sürekli yanında olacağız.

Gerekli itirazlarımızı yapacağız ve dosyanın takipçisi olacağız" diye konuştu. (DHA)