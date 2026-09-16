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Konya'da kirli bırakılan kameriye belediye tarafından 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Çevre Temizliği#Kamu Alanları#Temizlik Farkındalığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 11:37

Konya'nın Ilgın ilçesinde vatandaşlar tarafından kirli bırakılan bir kameriye, belediye tarafından çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı. Kameriyeye asılan "Bu sanat eseri Ilgın'ımızı temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır" yazılı pankart dikkat çekti.

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Ilgın ilçesi Şıhbedrettin Mahallesi’nde bazı kişiler tarafından kullanıldıktan sonra kirli bırakılan bir kameriye, belediye tarafından 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı. Kirli haliyle bırakılan kameriyenin çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Konyada kirli bırakılan kameriye belediye tarafından 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı

Kameriyeye, ‘Bu sanat eseri Ilgın’ımızı temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur’ yazılı pankart asıldı. Uygulamayla birlikte vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha temiz bırakmasının sağlanması hedefleniyor. Görevlilerin durumu kendisine iletmesi sonrası duruma kayıtsız kalamadığını belirten Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, uygulamanın amacının kimseyi cezalandırmak değil, temizlik konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

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Konyada kirli bırakılan kameriye belediye tarafından 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı

Başkan Apil, “Onlar da evlerine ekmek parası götürüyor. Bizim oturduğumuz, kullandığımız ve kirlettiğimiz alanları temizlemeye çalışıyorlar. ‘Aslan yattığı yerden belli olur’ şiarıyla bu farkındalığı başlattık. Sabah saatlerinde yaptığım gezide de kameriyelerimiz ve parklarımız önceki günlere göre daha temiz” dedi.

Konyada kirli bırakılan kameriye belediye tarafından 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı

‘HER GÜN AYNI DURUMLA KARŞILAŞILIYOR’

Şıhbedrettin Mahallesi Muhtarı Metin Divrik ise kapatılan kameriyenin belediye ekipleri tarafından her gün temizlendiğini belirterek, “Belediye çalışanlarımız günlük temizliyor, Allah razı olsun. Ancak her gün sabah aynı durumla karşılaşılıyor. Bu farkındalığın oluşturulması adına Belediye Başkanımız Ömer Apil’e ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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#Çevre Temizliği#Kamu Alanları#Temizlik Farkındalığı

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