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Konya'da kepçeli tarihi eser hırsızlığı: Roma dönemi kaidesini çalan 3 şüpheli yakalandı

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#Konya Tarihi Eser Hırsızlığı#Roma Dönemi Heykel Kaidesi#Meram İlçesi Cami Önü
Konyada kepçeli tarihi eser hırsızlığı: Roma dönemi kaidesini çalan 3 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 13:06

Meram ilçesinde cami önündeki gömülü Roma dönemi heykel kaidesinin kepçeyle sökülerek çalınması polisleri harekete geçirdi. Güvenlik kameralarından yola çıkan Asayiş Şube ekipleri, kısa sürede kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Konyada kepçeli tarihi eser hırsızlığı: Roma dönemi kaidesini çalan 3 şüpheli yakalandı

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi.

Konyada kepçeli tarihi eser hırsızlığı: Roma dönemi kaidesini çalan 3 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Konya Tarihi Eser Hırsızlığı#Roma Dönemi Heykel Kaidesi#Meram İlçesi Cami Önü

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