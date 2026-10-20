Konya'da kepçeli tarihi eser hırsızlığı: Roma dönemi kaidesini çalan 3 şüpheli yakalandı

Meram ilçesinde cami önündeki gömülü Roma dönemi heykel kaidesinin kepçeyle sökülerek çalınması polisleri harekete geçirdi. Güvenlik kameralarından yola çıkan Asayiş Şube ekipleri, kısa sürede kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.