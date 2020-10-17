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Haber Giriş: 17.10.2020 - 20:19 | Son Güncelleme:

Konya'da kanlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı

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Konya'da kanlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

 Olay, ilçeye bağlı Eğirler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, tarlada çift süren Mehmet Güler ile kızı olan Ayşe Güler, Halkapara mevkisinde, daha önceden aralarında çocuk kavgasından dolayı husumet bulunan Mustafa Ünaldı, Mücahit Ünaldı ve Ali Ünaldı ile karşılaştı. İki taraf arasında sözlü olarak başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Halil Özer, Mustafa Ünaldı ve Mücahit Ünaldı’nın yanlarında bulunan av tüfekleri ile birbirlerine ateş etmesi sonrasında, olay yerine gelen Mustafa Özer’in de yanında getirdiği tüfekle kavgaya karıştığı iddia edildi. Kavgada av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Halil Özer, Mehmet Güler ve Mustafa Ünaldı ağır yaralandı.

Yaralılardan Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Halil Özer ile Mehmet Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Ünaldı ile Mücahit Ünaldı ise Konya’daki farklı hastanelere sevk edildi. Yaralılardan tedavileri tamamlanan ve olaya karıştığı iddia edilen Ayşe Güler ve Ali Ünaldı ile Mustafa Özer ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ve polis ekipleri, yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilmesi sonrasında acil servis önünde geniş çaplı önlem aldı. Olay yerinde ise jandarma olay yeri ekipleri ve savcı incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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