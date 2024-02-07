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Konya'da kan donduran cinayet: İş arkadaşını baltayla öldürdü

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#Konya#Konya Haberleri#Cinayet
Konyada kan donduran cinayet: İş arkadaşını baltayla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 16:12

Konya'da Abdullahvasi Hasan, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan iş arkadaşı tarafından başına balta ile vurularak öldürüldü.

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Olay, 01.30 sıralarında Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Metalciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Çalıştığı yerde kalan Afganistan uyruklu Abdullahvasi Hasan ile vatandaşı olan iş arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Konyada kan donduran cinayet: İş arkadaşını baltayla öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine iş arkadaşı Hasan'ın başına defalarca balta ile vurdu. Abdullahvasi Hasan kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Gelen sağlık ekibi, Abdullahvasi Hasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheli ise Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

 

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#Konya#Konya Haberleri#Cinayet

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