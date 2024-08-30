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Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

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#Konya#Trafik#Kaza
Konyada kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 09:09

Konya'da kamyona çarpan otomobildeki Rüstem Selman Baş ile iki kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

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Rüstem Selman Baş yönetimindeki 42 BR 158 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki 63 AHY 623 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Baş ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 2 kişinin durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

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#Konya#Trafik#Kaza

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