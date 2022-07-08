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Konya'da kadın cinayeti: 2 günlük eşini bıçaklayarak öldürdü

#Keziban Demir#Murat Demir#Cinayet
Konyada kadın cinayeti: 2 günlük eşini bıçaklayarak öldürdü

Konya'da Murat Demir (52), 2 gün önce evlendiği Keziban Demir'i (45), evde bıçaklayarak öldürdü. Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu belirtildi.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli Murat Demir, evde belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Keziban Demir'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Keziban Demir, sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Konyada kadın cinayeti: 2 günlük eşini bıçaklayarak öldürdü

Gözaltına alınan Murat Demir'in, poliste 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ve çiftin 2 gün önce evlendikleri belirtildi. Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu ifade edildi. Murat Demir ilk ifadesinde ''2 gün önce evlendik. Tartışıp bıçakladım'' bildirildi.

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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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#Keziban Demir#Murat Demir#Cinayet

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