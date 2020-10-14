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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

Konya’da kaçak silah operasyonu: 4 gözaltı

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Konya’da kaçak silah operasyonu: 4 gözaltı
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KONYA’da silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 11 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, ’İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek ve satmak’ suçlarından 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, 11 tüfek, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, yaklaşık 12 bin farklı ebatlarda fişek ve mermi, 1 fişek basma makinesi, 4 cep telefonu ve telefonlara ait sim kart ele geçirildi.

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