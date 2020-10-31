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AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Konya'da işçi servis midibüsü 8 araca çarptı: 3 yaralı

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Konya'da işçi servis midibüsü 8 araca çarptı: 3 yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, içerisinde yolcu bulunmayan işçi servis midibüsünün 1'i seyir halinde 7'si de yol kenarında park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsmail S. idaresindeki 42 GBJ 88 plakalı servis midibüsü, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken Eski Belediye İş Merkezi önündeki kavşakta Fevzi B'nin kullandığı 37 GBJ 88 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından servis aracı, Yeni Belediye hizmet binası yakınındaki yol kenarında park halinde bulunan biri otobüs 7 araca çarptıktan sonra durabildi.

Park halindeki araçların bazılarında büyük çaplı hasar oluşurken, İsmail S. ile otomobil sürücüsü Fevzi B. ve araçtaki Murat Kök yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

 

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