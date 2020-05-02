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DHA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 11:31,Son Güncelleme:

Konya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Konya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'da TIR’ın, önündeki TIR'a arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 04.30 sıralarında Konya–Adana karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Müslüm Ödemiş yönetimindeki 01 V 9348 plakalı kum yüklü TIR, önünde seyreden Ziver Aksoy yönetimindeki 01 DUN 59 plakalı TIR’a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Müslüm Ödemiş yaralanırken, yanındaki İbrahim Kaya ise yaşamını yitirdi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Ödemiş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İbrahim Kaya’nın cansız bedeni ise vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

 

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