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Konya'da İHA kontrollü acil iniş yaptı

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#TUSAŞ#Anadolu Kartalı 2025#İHA
Konyada İHA kontrollü acil iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 20:57

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı kapsamında İnsansız Hava Aracının (İHA) kontrollü acil iniş yaptığını belirtti. Açıklamada “Uçuş güvenliği protokolleri tam zamanında devreye alınmıştır.” denildi.   

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TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ANKA-3'ün, Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında bugün gerçekleştirilen test uçuşu esnasında saat 19:16'da kontrollü acil iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

“TAM ZAMANINDA DEVREYE ALINMIŞTIR”

Açıklamada, "Yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmamış, söz konusu olayda kimse yaralanmamıştır. Uçuş güvenliği protokolleri tam zamanında devreye alınmıştır. Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Konyada İHA kontrollü acil iniş yaptı

KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

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Konya Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"25.06.2025'te Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır. Tüm ilgili birimlerimizce gerekli önlemler alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#TUSAŞ#Anadolu Kartalı 2025#İHA

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