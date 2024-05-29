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Konya'da iğrenç olay! 2 kız kardeşine cinsel istismarda bulunmuştu... Cezası belli oldu

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#Konya#Seydişehir#Cinsel İstismar
Konyada iğrenç olay 2 kız kardeşine cinsel istismarda bulunmuştu... Cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 10:51

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kız kardeşi E.B.'ye (16) cinsel istismarda bulunup, diğer kız kardeşi A.B.'ye (17) sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yargılanan V.B. (21), 2 ayrı suçtan toplam 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kuran kursuna giden E.B., geçen yıl ağustos ayında eğitmenine ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Eğitmen, durumu aileye ve jandarmaya bildirdi. İhbar sonrası fabrikada çalışan V.B., gözaltına aldı. V.B., ifadesinde, "2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. 'Arabamı kullanmak istersen, benimle ilişkiye gireceksin' dedim; o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti" dedi. İfadesi sonrası V.B. 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

7 YIL BOYUNCA İSTİSMAR ETMİŞ

Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan E.B., ağabeyi V.B.'nin 2016'dan 2023'e kadar ailesinin evde olmadığı sıralarda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. V.B.'nin diğer kız kardeş A.B.'ye de sarkıntılıkta bulunup, taciz ettiği ortaya çıktı. Kız kardeşlerin ifadelerinin ardından Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırladı. İddianamede, V.B.'nin kız kardeşi E.B.'ye yönelik eylemlerinden dolayı 30 yıla kadar hapsi, A.B.'ye yönelik eylemlerinden dolayı da 12 yıla kadar hapsi istendi.

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'KARDEŞİM BANA İFTİRA ATMIŞTIR'

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıkan tutuklu sanık V.B., "Kardeşim E.B., bana iftira atmıştır. Diğer kız kardeşim A.B.'ye de bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, V.B.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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#Konya#Seydişehir#Cinsel İstismar

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