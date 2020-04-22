Konya'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Ramazan Konya sahur ve iftar saatleri | Konya Ramazan imsakiyesi

Konya'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet edecek Konyalılar, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Konya’da ilk iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. Vatandaşlar internette 'ilk iftar Konya’da saat kaçta açılacak?' ve 'Konya’daakşam ezanı ne zaman okunacak?' gibi sorularına yanıt arıyor. İşte, Konya iftar saatleri ve 2020 Konya Ramazan imsakiyesi...

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.



KONYA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ



Konyalı vatandaşların bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Konyalı vatandaşlar da akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftar vaktini sorguluyor.



İmsakiyede yer alan bilgilere göre Konya'da; ilk sahur saat 04:26'da ilk iftar ise 19:41'de yapılacak. İlk teravih namazının saati ise 21:04 olacak.

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İMSAK NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR?



Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.



Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.



Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)



Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.