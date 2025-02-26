Konya'da hastane önündeki otomobilde patlama: 3 aylık Mustafa ile teyzesi öldü, anne- baba yaralı

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Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan ailenin içinde bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilinde patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamada otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Fatma Çakmak (22) ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Yaralı anne-baba ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
YENİDOĞAN SERVİSİNDEN TABURCU OLMUŞ
Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yeni doğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa’yı alarak evlerine doğru yola çıktıkları öğrenildi. Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.