Konya'da hareketli dakikalar... Gasbettiği araçla çarptığı otomobili içerisindeki çocukla birlikte kaçırdı

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Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir kişi otelden çıkan Selçuk Ç.'nin yanına gelerek 35 AUG 653 plakalı otomobilini gasbetti. Otomobil gasbedildiği ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aracı gasbeden şüpheli şahıs, polis ekiplerini fark etmesi üzerine Şefik Can Caddesi'nden Şair Şeyfi Sokak istikametine doğru kaçmaya başladı.

İÇERİSİNDE ÇOCUK BULUNAN BAŞKA OTOMOBİLİ GASBETTİ

Şüpheli şahıs kaçtığı otomobille Mehmet K. idaresindeki 34 VA 042 plakalı otomobile çarparak durdu. Şüpheli bu kez de ilk gasbettiği aracı bırakarak, çarptığı otomobilin sürücüsüne bıçak gösterip içerisinde bulunan çocukla birlikte onun otomobilini gasbetti. Gaspçı, sürücünün komşusunun çocuğu olduğu ve okula bırakmak için yola çıktıkları öğrenilen 5 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte 34 VA 042 plakalı otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

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Polis ekipleri şüpheli tarafından çalınan otomobili yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, çevre yollar ve sokaklarda trafiği keserek tedbir alırken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gaspçının bulunduğu otomobili adım adım takip etti.

"KOVİD'İM YAKLAŞMAYIN"

Kısa sürede kaçış yönleri kapatılan otomobil, yaşanan kovalamaca sonrasında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde yakalandı. Aracı bırakıp yaya olarak kaçmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı. Yakalandığı sırada polislere, "Ben Kovid'im yaklaşmayın" dediği öğrenilen şüpheli Mustafa A. (23), polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Otomobilde bulunan çocuğun ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.