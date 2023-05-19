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Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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#Konya#Kadınhanı#Trafik Kazası
Konyada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 12:24

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Kadınhanı Polatlı kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Berber'in kullandığı otomobil, Mehmet Kara idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonrası hafif ticari araç savruldu. Araçta bulunan Oğuzhan Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Mehmet Kara ile Ali Berber, Arif Doğru, Aydın Özdemir, Cemil Kaya ve Ülken Ünsal yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitle hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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#Konya#Kadınhanı#Trafik Kazası

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