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Konya'da göller kurudu, kuşların yaşam alanları daraldı

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#Konya#İklim#Kuraklık
Konyada göller kurudu, kuşların yaşam alanları daraldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 16:10

KONYA'nın Kulu ilçesinde 'flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü ve komşu Küçük Göl, bölgedeki yer altı suyunun bilinçsiz kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu. Çok az bölümde su kalması üzerine başta flamingo olmak üzere 180 kuş türünün de yaşam alanı daraldı.

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Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor.

Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden ve ilçenin arıtılmış atık suyundan besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. Komşu Küçük Göl de yine yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan, kapalı ve sığ göl olma özelliği taşıyor.

Flmanigo cenneti olarak da bilinen başta Düden Gölü olmak üzere komşu Küçük Göl, yaz ayı nedeniyle yer altı suyunun bilinçsizce tarımsal sulamada kullanımının artmasıyla kurudu. Şu an sadece ilçenin arıtma tesisinden çıkan atık suyla beslenen göllerde, Çok az bölümde su kalması üzerine başta flamingo olmak üzere 180 kuş türünün de yaşam alanı daraldı.

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#Konya#İklim#Kuraklık

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