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İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 05.07.2020 - 15:35,Son Güncelleme:

Konya'da geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın

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Konya'da geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın
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Konya'da sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın yandaki palet atölyesine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta sağlık görevlileri müdahale etti.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm deposunda saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, elektrik hattı kablosunun kopması sonucu yangın çıktı. Depoda plastik malzemeler olduğu için alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın, yandaki palet atölyesine de sıçradı. Dumanları fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ise bölgede bekletilen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Konyada geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın

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