Konya'da fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, Karapınar ilçesinde fuhuş operasyonu düzenledi. 105 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda daha önce belirlenen 12 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada ise 237 bin TL değerinde döviz ve Türk Lirası, 1 adet pompalı yivsiz av tüfeği ve 6 adet av fişeği ele geçirildi. Yabancı uyruklu 11 mağdur kadında ifadelerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve fuhşun yolunu kolaylaştırma' suçlarından tutuklandı.