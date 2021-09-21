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Konya'da FETÖ'nün 'mahrem yapılanmasına' yönelik operasyon: 11 şüpheli yakalandı

#Konya#FETÖ#Operasyon
Konyada FETÖnün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 11 şüpheli yakalandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, "kripto" olduğu belirlenen 132 şüphelinin örgütle iltisakı deşifre edildi.

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AA - Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "TSK mahrem ve rehberlik yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, haklarında işlem bulunmayan ve "kripto" olduğu belirlenen 132 şüphelinin örgütle iltisakının deşifre edildiği öğrenildi.

 

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#Konya#FETÖ#Operasyon