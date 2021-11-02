Konya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanan 7 kişiyi tespit etti.
Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerin örgütün evlerinde üniversite öğrencilerini yetiştirmekle sorumlu olduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesapları bulunduğunu saptadı. Bugün, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı.