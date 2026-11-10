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Konya'da feci ölüm: 1 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

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#Konya#Elektrik Akımı#Adli Tıp İncelemesi
Konyada feci ölüm: 1 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 09:52

Konya'nın Karapınar ilçesinde elektrik trafosuna temas eden 1 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Karapınar ilçesine bağlı Oymalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö. isimli vatandaşın tarlasında çalışan yabancı uyruklu H.M.'nin 1 yaşındaki kızı E.M., D.Ö.'nün evinin yakınlarında oynadığı sırada elektrik trafosuna temas etti.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan küçük çocuk, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen E.M. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme yapılırken, D.Ö. hakkında da işlem başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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#Konya#Elektrik Akımı#Adli Tıp İncelemesi

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