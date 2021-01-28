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Gündem
Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA (DHA) - AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Konya'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk ile annesi öldü

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Konya'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk ile annesi öldü
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Konya'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında Hülya Yürür ve oğlu Okay Yürür mahsur kaldı. Yangından yaralı kurtarılan 3 yaşındaki çocuk ile annesi yaşamını yitirdi.

Doğanlar Mahallesi, Perçemli Sokak'taki evde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerince 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı. 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan çocuk, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, evde olduğu belirtilen anne Hülya Yürür'ün (24) de cansız bedenine ulaştı.
İtfaiye ekiplerinin evde soğutma çalışmaları sürüyor.

Konyada feci olay 3 yaşındaki çocuk ile annesi öldü

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