Konya'da feci kaza! Takla atan otomobil yandı: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Ereğli ilçesi Hortu mevkisinde meydana geldi. Ahmet Çelik’in (53) kontrolünü yitirdiği 33 BKJ 58 plakalı otomobil yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak takla attı.

Şarampolde ters dönüp alev alan otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik ile Uğur Çelik (27), Zeynep Çelik (28) ve Emine Gezer (50) yaşamını yitirdi, Şenay Çakmak (29) ile oğlu İdris Çakmak (3) ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.