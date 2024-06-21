×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da feci kaza! Takla atan otomobil yandı: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Ereğli#Trafik Kazası
Konyada feci kaza Takla atan otomobil yandı: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 09:50

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun duvarına çarpıp takla attı. Kazada alev alan otomobilde 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Ereğli ilçesi Hortu mevkisinde meydana geldi. Ahmet Çelik’in (53) kontrolünü yitirdiği 33 BKJ 58 plakalı otomobil yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak takla attı.

Konyada feci kaza Takla atan otomobil yandı: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Şarampolde ters dönüp alev alan otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik ile Uğur Çelik (27), Zeynep Çelik (28) ve Emine Gezer (50) yaşamını yitirdi, Şenay Çakmak (29) ile oğlu İdris Çakmak (3) ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Konyada feci kaza Takla atan otomobil yandı: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Ereğli#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!