Konya'da feci kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Sefa Özbek (17) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada sürücü Emir Sefa Özbek ile Ayşegül Ercan Aygül (16) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Emir Sefa Özbek ile Ayşegül Ercan Aygül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.