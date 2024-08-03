×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da feci kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Karatay#Trafik Kazası
Konyada feci kaza Otomobil ağaca çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 12:11

Konya'nın Karatay ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Sefa Özbek (17) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada sürücü Emir Sefa Özbek ile Ayşegül Ercan Aygül (16) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Emir Sefa Özbek ile Ayşegül Ercan Aygül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Karatay#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!