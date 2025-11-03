×
Konya'da feci kaza! Öğrenci servisi, uçuruma yuvarlandı: 14 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 14:07

Konya'nın Hadim ilçesinde okul servisinin uçuruma yuvarlandığı kazada 13 öğrenci ile sürücü yaralandı.

Kaza, Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbarla adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 13 öğrenci ile servis sürücüsü, ekiplerce güçlükle uçurumdan çıkartılarak ambulanslarla Hadim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 1'i helikopterle olmak üzere toplam 14 kişi, Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

