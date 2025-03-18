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Konya'da feci kaza! Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Konya#Karatay#Trafik Kazası
Konyada feci kaza Minibüs, TIRa çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 15:19

Konya’nın Karatay ilçesinde minibüs TIR’a çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Talip Darak hayatını kaybetti, minibüsteki 5 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde Okyar ve Saadet caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Talip Darak yönetimindeki minibüs, Fatih Furkan Y. idaresindeki TIR’a yandan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Talip Darak yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi ise yaralandı.

Konyada feci kaza Minibüs, TIRa çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Darak’ın cansız bedeni de yapılan inceleme sonrası otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Konyada feci kaza Minibüs, TIRa çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

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Polis, TIR şoförü Fatih Furkan Y.’yi gözaltına alırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Konyada feci kaza Minibüs, TIRa çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Konya#Karatay#Trafik Kazası

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