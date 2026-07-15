×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da feci kaza! Kontrolden çıkan taksi anne ile kızını hayattan kopardı: Kaza anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Trafik Kazası#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 17:24

Konya'da kaldırımda yürürken taksinin çarptığı Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz (13) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan taksi şoförü Hasan K., (30) hastanede tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Hasan K.’nin kontrolünü yitirdiği 42 TT 154 plakalı taksi, park halindeki bir araca ardından kaldırımda yürüyen Dilek Öz ve kızı Ercin Öz'e çarptı.

Konyada feci kaza Kontrolden çıkan taksi anne ile kızını hayattan kopardı: Kaza anı kamerada

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, anne ve kızın öldüğünü belirledi. Yaralanan taksinin şoförü Hasan K. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve kızın cansız bedenleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gözden KaçmasınHaluk Leventin ifadesi ortaya çıktı Ahbap Derneğine yönelik soruşturma: 23 kişi adliyeye sevk edildiHaluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı! Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma: 23 kişi adliyeye sevk edildiHaberi görüntüle

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Konyada feci kaza Kontrolden çıkan taksi anne ile kızını hayattan kopardı: Kaza anı kamerada

Haberin Devamı

KAZA ANI KAMERADA

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Hasan K. yönetimindeki taksinin, kaldırımda yürüyen Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz'e (13) çarpıp yaşamlarını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konyada feci kaza Kontrolden çıkan taksi anne ile kızını hayattan kopardı: Kaza anı kamerada

Görüntülerde, taksinin park halindeki araca ve anne ile kızına çarpması, ardından toplanan kalabalığın yardım etmeye çalıştığı yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Trafik Kazası#Taksi

BAKMADAN GEÇME!