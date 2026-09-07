Konya'da feci kaza: Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Konya-Hadim kara yolu Alibeyhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Gürşahin’in kontrolünü kaybettiği 42 NV 467 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Ahmet Uysal'ın kullandığı 42 AUS 845 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Hasan Gürşahin, yanında bulunan eşi Havva Gürşahin ve diğer sürücü Ahmet Uysal yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Gürşahin ve Havva Gürşahin çifti, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyonetin sürücüsü Uysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.